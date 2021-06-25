В Волгограде насильник-рецидивист надругался над 11-летней девочкой

Насильник уже отсидел 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 22 июня насильник напал на 11-летнюю девочку. Как рассказала полицейским мать ребенка, дело было в пять часов вечера. Неизвестный мужчина увел ее дочь из двора в безлюдное место и там надругался над девочкой. Следователи СК тут же возбудили уголовное дело, утром следующего дня насильника задержали. Им оказался 41-летний волгоградец, который уже отбывал срок за преступления против половой неприкосновенности. В колонии он провел 12 лет и вышел на свободу лишь в 2019 году.

Выйти на след насильника-рецидивиста помогла бутылка из-под пива, которую преступник выбросил по дороге в безлюдное место. Пластиковую тару нашли при осмотре места происшествия и отправили на экспертизу. Девочка описала напавшего на нее мужчину и утром следующего дня похожего человека полицейские заметили неподалеку от места преступления. В руках у него была бутылка с тем же самым пивом.

- Волгоградец был задержан. Следы его пальцев рук совпали с теми, что были обнаружены на пластиковой таре, выброшенной преступником. Кроме того, совпал и генотип, - сообщила "КП-Волгоград" представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.

После девочка опознала насильника, а тот под давлением улик и доказательств признался в содеянном. Расследование продолжается, тем временем в суде решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.