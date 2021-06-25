С 1 июля в Волгограде теплоходы до Вязовой гривы будут ходить вдвое чаще

Для дачников и отдыхающих с июля теплоходы будут ходить чаще. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в начале июля 2021 года увеличат количество рейсов речных трамвайчиков, которые повезут на остров Сарпинский дачников и отдыхающих. Кораблики будут чаще ходить в двух направлениях. С 1 июля на маршруте «Красноармейск - Вязовая Грива» по будням теплоходы будут отправляться вдвое чаще, а со 2 июля вырастет количество рейсой и на маршруте «Руднева –Сарпинский».

- Новое расписание в ближайшее время будет размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда и у билетных касс на пристанях, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Так, из Красноармейского района на остров Сарпинский и обратно теплоходы в будние дни будут делать 16 рейсов, в выходные – 18. От пристани «Руднева» на остров и обратно речные трамвайчики будут ходить 14 раз в будние дни, а в выходные кораблики выйдут уже на 20 рейсов. По мнению властей, увеличение количества рейсов позволит обеспечить перевозку дачников и желающих позагорать с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции. Кроме того, после каждого рейса кораблики проходят обязательную дезинфекцию.