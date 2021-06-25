Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июня 2021 10:52

На трассе под Волгоградом Toyota RAV4 протаранила Chevrolet

В больницу с места ДТП увезли водителя и пассажира внедорожника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В больнице оказались двое.

В больнице оказались двое.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два человека оказались в больнице в результате страшного ДТП, которое произошло на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе. Две иномарки Toyota RAV4 и Chevrolet столкнулись на 548 километре федеральной автодороги вскоре после полуночи. Как сообщили в региональном главке МВД, причиной ДТП стал рискованный маневр обгона.

По предварительным данным, 39-летняя автомобилистка за рулем внедорожника ехала в сторону Саратова. В какой-то момент женщина-водитель решила пойти на обгон и выехала на встречную полосу, но завершить маневр не успела. Toyota RAV4 протаранила «Шевроле Клан» под управлением 33-летнего водителя.

Даже крепкий внедорожник получил значительные повреждения. В этой аварии получили различные травмы водитель «Тойоты» и ее 42-летний пассажир, их с места ДТП увезли в больницу.