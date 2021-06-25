Экс-депутата из Волгограда выдвинули в Госдуму от Москвы

Михаил Таранцов. Фото: соцсети

Бывший волгоградский парламентарий может пройти в Госдуму РФ от Москвы. Съезд КПРФ выдвинул экс-депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова кандидатом в депутаты по 210 Чертановскому избирательному округу.

- Цель моего участия в выборах - получить максимальную поддержку людей и пополнить в следующем составе ГосДумы число тех депутатов, которые хотят вернуть все лучшее, что было в Советском Союзе, хотят и будут принимать законы в интересах народа, - написал в соцсетях Михаил Таранцов.

Напомним, Михаил Таранцов много лет представляыл КПРФ в региональном парламенте Волгоградской области. Перебрался в столицу осенью 2020 года после того, как проиграл выборы в облдуму единороссу Алексею Волоцкову. Последний в этом году тоже будет штурмовать Госдуму.