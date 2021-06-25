Четыре района Волгограда 25 июня остались без электричества

Электроэнергии не будет более трех часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 25 июня 2021, жители сразу четырех районов Волгограда на время остались без электроэнергии. Затронули отключения света десятки улиц Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Кировского и Красноармейского районов. Где-то с потекшими в сорокаградусную жару холодильниками и без возможности подзарядки гаджетов волгоградцы пробудут до самого вечера, где-то отключения будут менее продолжительными.

Как сообщили в компании «Россети Юг», на Красном в пятницу 25 июня свет отключат с 10 до 14 часов на улицах частного сектора по адресам: ул.Летная, 45-57, ул.Телефонная, 24-42, 13-25, пер.1-й Былинный, 2-16, 4а, 6а, 8а, 12а, 14а, 1-15, пер.Черниговский, 14а, 14-20, ул.Былинная, 20, 24, 26; с 13.30 до 17 часов света не будет в домах на улице Богунская, 30, 29, 31, и на улице Поддубного, 10, 12. И с 9 до 17 часов обесточили улицы Тряскина, 12-20, 28, 30, 13-19, 27-31, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32-50, 33-49, Матевосяна, 22 - 36, 22а, 22Б, 30а, 30Б, и дом в поселке Металлургов, 154/185.

Меньше затронет жителей Красноармейского. 25 июня там также с 9 утра до 17.00 без электроэнергии остались жители улиц Мачтозаводской, 130- 136 и 40 лет ВЛКСМ, 32, 34. На Тракторном до вечера обесточили дома по адресам: Костычева, 65-139, 66-140, Дундича, 118-160, ул.Березовая, 6-14.

Также масштабные отключения сегодня в Кировском районе Волгограда, до 17 часов электроэнергии не будет на улицах: Астраханская, 87-111, 96-118, Первоуральская, 7-19, 14-16, Радищева, 13-25, 18-28, пер.Дубовский, 5-7, пер.Сухореченский, 7-15, 10-24, Серафимовича, 10-26, 21-27, Гастелло, 26-30, пер.Добролюбова, 7-9, 8-12, 90-104а, 113-131, Терновая, 53-111, 92-100, Сивашская, 1-17, 2-18, Радищева, 10-16, 11, пер.Никитина, 1-7. Чуть больше повезло жителям шести улиц, где электроснабжение включат уже в полдень: Варламова, 7-35, 2б-14, Войкова, 30-48, 29-41, Забайкальская, 42-44, 37-39, Офицерская, 40-44, Каштановая, 50, Абрикосовая, 45.