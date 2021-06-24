Дело генерала СК Музраева суд начнет рассматривать 6 июля

Музраеву грозит до 20 лет колонии. Фото: СКР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в июле начнет рассматривать уголовное дело экс-руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области генерала Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Их обвиняют в поджоге дома главы региона Андрея Бочарова в 2016 году. Как сообщили в суде, предварительное слушание по делу назначено на 6 июля.

Дело о поджоге губернаторского дома, который, кстати, совсем не пострадал, потянуло на 81 том. Генералу предъявили обвинение по трем серьезным статьям, среди которых «теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «использование служебных полномочий вопреки интересам службы» и «незаконный оборот оружия». В сумме Музраеву грозит до 20 лет колонии. Однако он вины не признает.

Напомним, ночью 16 ноября 2016 года несколько человек проникли на участок дома в Волгограде, где жил губернатор с семьей, и пытались поджечь стену дома. В итоге задержали пять человек, в том числе и известного в городе авторитетного бизнесмена Евгения Ремезова, который дал показания на генерала. Следом арестовали Музраева и Зубкова.