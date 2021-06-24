Стала известна предварительная причина смерти четырех человек под Волгоградом

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

К трагедии, которая произошла 24 июня в поселке Колхозная Ахтуба Волгоградской области, могло привести использование электролита при прочистке скважины.

Напомним, тела двух пенсионеров и их дочери с ребенком нашли на территории частного дома у насосной. По предварительной версии, глава семьи занимался очисткой воды. Для этого он решил применить электролит. Мужчину опустился в углубление в земле, приступил к работе и ему стало плохо. На помощь бросилась супруга. Она тоже почувствовала недомогание и успела позвонить дочери. Та с ребенком примчалась к родителям. Увы, оба также надышались парами. На месте происшествия помимо тел нашли бутылку с остатками элетролита. Также ощущался характерный запах.

Как сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту следственным органами организована доследственная проверка.