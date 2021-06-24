В Волгограде пешеход остановил ехавшую на него машину кулаком и заплатил за ее ремонт

Волгоградец сначала чуть не угодил под колеса "Логана", а потом заплатил за ремонт машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тракторозаводского района Волгограда дважды попал в неприятную историю, связанную с одной машиной: сначала он едва не угодил под колеса «Рено Логана», а потом заплатил за его ремонт. Случай произошел 26 декабря 2019 года во дворе многоэтажного дома 24Б по Николая Отрады. Мужчина находился на улице и вовремя заметил легковушку, водитель которой сдавал назад. Автомобилист явно не видел пешехода и реально мог наехать на него. Тот решил привлечь внимание, ударив по багажнику «Логана» кулаком.

Мужчины не разошлись мирно, конфликт продолжился в суде. Владелец «Рено» не учел того, что мог попасть под уголовную статью за наезд на человека, не будь того удара. Его больше беспокоил ремонт «ласточки», он потребовал компенсацию ущерба. Вмятину от кулака оценил в 52 тысячи 700 рублей. Спор решал суд Тракторозаводского района.

- В добровольном порядке ответчик отказался возместить причиненный его действиями ущерб. Исковые требования удовлетворены частично и в пользу истца с учетом проведенной экспертизы взыскан материальный ущерб в размере 16 322 рубля, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе райсуда.

Решение не вступило в силу, ответчик может его обжаловать.