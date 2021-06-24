В Волгоградской области 53 стобалльника на ЕГЭ-2021

Поздравляем выпускников! Фото: АВО

В Волгоградской области уже 53 выпускника получили по 100 баллов ЕГЭ-2021. Сразу 14 максимальных оценок получили вчерашние школьники на экзаменах по истории и физике – по 7 человек на каждый предмет. Как сообщили облкомобразования, среди них умники и умницы из Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово и Новоаннинского района области.

Напомним, уже известны результаты ЕГЭ по семи школьным предметам, помимо истории и физики среди предметов по выбору - литература, химия, география, профильная математика. Самым «золотым» для волгоградских выпускников стал русский язык – 23 максимальные оценки. В этом году это единственный обязательный предмет, который влияет на результат.

Еще не известны результаты ЕГЭ по обществознанию, биологии и иностранным языкам. Кроме того, 24 и 25 июня будущие айтишники будут сдавать ЕГЭ по информатике, после только резервные дни для тех, кто не смог явиться на экзамен по уважительной причине.