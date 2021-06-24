Тысячу инфекционных коек развернут в Волгоградской области

В резерве будет еще тысяча коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так как в больницы с каждым днем поступает все больше заразившихся коронавирусом, оперативный штаб Волгоградской области принял решение в ближайшее время развернуть дополнительно еще 1000 инфекционных коек в ковидных госпиталях. Как сообщает «КП-Волгоград», председателю регионального комитета здравоохранения оперштаб поручил подготовить 500 коек уже на этой неделе, еще 500 - на следующей.

Кроме того, на случай, если число заболевших ковидом будет и дальше расти, в резерве будет еще тысяча мест.

- Быть в готовности при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в течение трех дней развернуть еще 1000 дополнительных инфекционных коек, - поставили задачу облздраву.

Увеличат в ближайшие дни и объемы тестирования волгоградцев на коронавирус. Также медики готовят предложения по обязательной вакцинации, уже известно, что прививки обяжут сделать всех чиновников.