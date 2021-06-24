В Волжском лихач на «Ладе» устроил тройное ДТП

Пострадала молодая девушка. Фото: Юлия Данильченко

Тройная авария, в которой пострадала девушка, произошла 23 июня в Волжском на улице Мира. Около восьми утра 34-летний водитель «Лады Весты» ехал по улице Оломоуцкой со сторону Пушкина в направлении Дружбы. На перекрестке с улицей Мира автомобилист грубо нарушил правила дорожного движения.

- Он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 50-летнего водителя, который следовал по Мира, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

От удара «Ладу» отбросила на «Хендэ Солярис», за рулем которого находилась 28-летняя девушка. В итоге пострадала именно она. Автоледи госпитализировали с места аварии.