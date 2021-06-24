В Волгоградской области за неделю резко подорожали капуста, морковь и картофель

Волгоградцы отмечают рост цен на сезонные овощи и фрукты. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Пожалуй, никогда еще волгоградцы так не ломали голову над тем, почему так резко дорожают сезонные овощи и фрукты, которые по логике должны наоборот стоить дешевле обычного. Даже Волгоградстат подтверждает: всего за неделю, с 15 по 21 июня, в регионе скачок цен на продукты. Особенно подорожал борщевой набор.

Так, капуста стала дороже аж на 14%, ее можно купить за 25 рублей за кило. Картошка, которая вообще должна стоить копейки, выросла в цене на 4,4% и сейчас обходится покупателям в среднем 44 рубля за килограмм. За морковь волгоградцы платят в среднем 54 рубля, цена выросла на 5,5%. Но многие отмечают, что тратят на овощи гораздо больше. На фоне этой статистики заметно подешевели только помидоры – на 7% за неделю. Однако и при этом томаты стоят недешево – более 100 рублей за кило.