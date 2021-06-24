В Волгограде проходят антитеррористические учения

В городе пройдут учения силовиков. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде в четверг, 24 июня, проходят запланированные оперативным штабом и утвержденные председателем НАК антитеррористические учения. Это значит, что на улицах города волгоградцы увидят вооруженных до зубов людей, кроме того, в местах проведения учений будет сосредоточена техника всех силовых ведомств, временно будет ограничено передвижение, могут быть перекрыты автомобильные и пешеходные дороги. По сообщению оперативного штаба, тактико-специальное учение 24 июня в Волгограде будет проводиться в виде контртеррористической операции в местах массового пребывания людей.

Жителей Волгограда просят не беспокоиться и не поддаваться различным слухам и домыслам. Если в городе произойдет что-то серьезное, горожан непременно проинформируют.