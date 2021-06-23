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Происшествия23 июня 2021 22:07

В озере в Волгоградской области нашли утонувшую 17-летнюю девушку

Её два дня искали и водолазы, и неравнодушные жители
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Двое суток поисков позади. В озере Ольховка Волгоградской области нашли тело пропавшей 21 июня 17-летней девушки. Два дня назад она пошла купаться с компанией друзей. В какой-то момент она устала и поплыла к берегу одна. Больше её никто не видел. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело девушки нашли местные жители, которые участвовали в поисках.

Тело погибшей отправят на экспертизу, но внешне никаких телесных повреждений следователи не увидели. Расследование обстоятельств гибели несовершеннолетней продолжается.