Перекормили: в пруду на Набережной Волгограда погибли золотые рыбки

В пруд кидали все, что ни попадя. И рыбки умерли. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще вчера в пруд на Центральной набережной Волгоград хотели выпускать креветок Розенберга и австралийских раков, а сегодня поняли, что воду придется сливать: в искусственном водоеме погибли рыбки, которых выпускали сюда весной. Специалисты осмотрели пруд и сделали свое предварительное заключение: рыбок перекормили сердобольные горожане.

Волгоградцы игнорируют табличку «Кормить рыбок запрещено». На самом деле ее поставили не просто так. В аквариум же не кидают хлеб и крупу, рыбок кормят специальным кормом. Так и здесь. Это декоративные рыбки. Наши люди кидали в пруд все что ни попадя – куски хлеба и другие продукты, которые не пригодны для питания золотых рыбок.

Теперь пруд придется осушить, почистить, прочистить все системы фильтрации, а затем заново наполнить водой, дождаться, пока она будет благоприятной для переселения туда живых обитателей. Кстати, черепахи выжили, и с ними все хорошо: их на время поселили в другое место, но скоро вернут в пруд.