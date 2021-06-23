В Волгограде снова эвакуируют торговые центры

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В ЦУМ Волжского, а также еще в три магазина Волгограда и города-спутника в среду, 23 июня, съехали машины экстренных служб. Скорые, пожарные, кинологи. На время проверок в здании весь персонал и всех покупателей эвакуировали. Очевидцы говорят, что эвакуация началась после сообщений о минировании зданий. Были ли это происки телефонных террористов или учения спецслужб, пока неизвестно. Официально причины эвакуации никто не комментирует.

В Волжском работники ЦУМа уже вернулись на свои рабочие места и снова обслуживают покупателей. Скорее всего, ничего постороннего не найЧПдут и в остальных магазинах.