Парк «Раздолье» бесплатно пустит волгоградцев на водные горки и батуты

Фото предоставлено администрацией парка "Раздолье". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы, как и половина населения страны, изнывают от изнуряющей жары, которая установилась на территории России. В Волгограде даже в тени под сорок градусов, а под открытым солнцем вообще находиться невозможно. Пока закрыты пляжи, можно охладиться в открытых бассейнах и на водных аттракционах. Парк «Раздолье» решил сделать подарок волгоградцам – спасти всех от жары. Каждую среду с 15 до 22.00 можно бесплатно покататься на водных горках и попрыгать на водном батуте. В остальное время тоже можно кататься и прыгать, но уже придется купить билет.

На водные горки в пойме реки Царицы пускают всех людей старше пяти лет. То есть с ветерком и брызгами съехать по склону поймы может даже взрослый. А прыгать на батуте разрешают только детям от 5 до 12 лет.