Обновят 42 улицы: волгоградское предприятие выиграло контракт на 427 миллионов

Новый асфальт до конца года уложат на 42 улицах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Список улиц Волгограда, на которых в 2021 году обновят асфальт, снова расширился. Мэрии города выделили дополнительные деньги по проекту «Безопасные и качественные дороги», что позволит внепланово привести в порядок проезжую часть еще на 42 дорогах. И городские власти уже провели аукцион. Масштабный контракт на сумму 427 миллионов рублей выиграло муниципальное предприятие. До конца года МУП «ДСЭР Советского района» должно обновить более 40 объектов: уложить новый асфальт, поставить бордюры. Об этом "КП- Волгоград" сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уверяют в администрации города, в том, что подрядчик все успеет, они не сомневаются. Техники у компании достаточно. И опыт имеется: рабочие уже отремонтировали десятки дорог города и построили новую улицу за Акварелью – имени Загорулько.

КАКИЕ ДОРОГИ ВОЛГОГРАДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В 2021 ГОДУ

- ул. Луконина в Тракторозаводском районе;

- ул. Сормовская, ул. Репина, ул. Библиотечная, ул. Дороша, пер. Северный, ул. Депутатская, ул. Короткая, ул. Верхоянская, ул. Былинная в Краснооктябрьском районе;

- ул. Жирновская, ул. Колпинская, ул. Савкина, ул. П. Морозова, пр. Бузулукский, ул. Преображенская, ул. Первомайская (р.п. Гумрак) в Дзержинском районе;

- ул. Розовая, пер. Короленко 1-й, ул. Омская, ул. Строительная, ул. Промысловая, ул. Шиллера (на протяжении всей улицы) в Кировском районе;

ул. 2-я Динамовская, пр. Столетова, ул. Электростальская, ул. Водников, ул. Судостроительная, ул. Арсеньева, ул. Остравская, ул. 2-я Штурманская, ул. Новопортная, ул. С. Стальского, ул. Командира Рудь, ул. композитора Танеева, ул. Шиллера, ул. Сидорова, ул. Пролетарская в Красноармейском районе.