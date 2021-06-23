В теплицах Городища поймали 47 нелегалов

Всех нелегалов оштрафовали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

47 нелегалов, трудившихся в теплицах Городищенского района, поймали во время рейда сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области. С наступлением сельхозработ число мигрантов всегда возрастает, увеличивается и количество проверок. Каждая из них приносит «плоды». Так, из 150 иностранцев практически у трети не оказалось разрешительных документов на работу в России. Их доставили в отделение полиции. Все заплатят штрафы. Ответят по закону и фермеры, нанявшие дешевую рабочую силу.

- Лицам, привлекшим иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности, грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Более того, владельцы земель грубо нарушили правила охраны окружающей среды: незаконно использовали грунтовые воды, не выполняли рекультивацию, нарушали требования по охране недр и гидроминеральных ресурсов. Эксперты проверят, не использовались при выращивании овощей пестициды и химикаты.