Следователи Волгограда ищут свидетелей жестокого убийства пенсионера

Сотрудники следственного отдела по Советскому району Волгограда ищут горожан, ставших свидетелями преступления. Напомним, жестокое убийство 64-летнего пенсионера произошло 8 июня на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. 31-летний житель Крыма, за сутки до преступления вышедший из тюрьмы, напал на незнакомого мужчину посреди улицы и забил до смерти.

- Он беспричинно напал на ранее незнакомого ему мужчину, который в это время возвращался домой от места парковки своего автомобиля, причинив ему множественные удары по голове, лицу и телу. Мужчина скончался на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области.

Затем убийца попытался скрыться от полицейских, которые находились неподалеку. По пути напал на женщину – сильно ударил ее и толкнул. Опасного преступника удалось задержать, сейчас он в СИЗО. Очевидцев просят дать показания. Анонимно.

Информацию об обстоятельствах инцидента можно сообщить по номерам телефонов: 8-937-729-87-98, 8-937-551-41-44, 41-27-42, либо в следственный отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д.1/5.