23 июня волгоградцев ждет сорокоградусная жара

Лето в Волгоградской области раскочегарилось: к концу июня жителей ожидает настоящее пекло. Сегодня, 23 июня, температура воздуха достигнет отметки +39 градусов. Но на открытом солнце будет гораздо жарче. Волгоградцы с самого утра успели это ощутить.

Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики областного гидромецентра, днем в области будет +34...+39º, в городе-герое +36...+38°. В некоторых районах ожидается сухой, сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. А где-то и того не ждать – порывы достигнуть всего 3 метров. Но Волгоградцам не привыкать к пеклу, когда асфальт плавится под ногами. Многие уже вовсю купаются на пляжах, спасаясь от зноя у воды.

Отдыхающим на природе волгоградцам напоминают о правилах безопасности. Сейчас очень высок риск пожаров. Жечь костры запрещено. Брошенный окурок может спровоцировать серьезное ЧП.