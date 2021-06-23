В центре Волгограда водитель «Лады» на полной скорости протаранил «Митсубиси»

Машины столкнулись в центре города. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло в Центральном районе Волгограда около семи часов утра на проспекте Ленина: столкнулись «Лада Веста» и «Митсубиси». Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. 46-летний водитель отечественной легковушки несся по проспекту со стороны Краснооктябрьского в направлении Ворошиловского района.

- На пересечении с улицей Ленина, проехал на запрещающий сигнал светофора (красный) и совершил столкновение с иномаркой, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге обе машины сильно повреждены. Не обошлось и без пострадавших: травмы получил 44-летний водитель «Митсубиси». Его госпитализировали.