Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 9:42

В Волгограде за ковидные нарушения оштрафовали кафе «Четыре Сыра»

Предприниматель заплатит 25 тысяч за отсутствие дезинфекции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предпринимателю выписали штраф в 25 тысяч рублей.

Предпринимателю выписали штраф в 25 тысяч рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде очередное заведение общепита оштрафовали за нарушение антиковидных мер. На этот раз по итогам рассмотрения в Краснооктябрьском районном суде 25 тысяч рублей заплатит ИП Завьялова Е.В. – владелица кафе «Четыре Сыра», расположенного на проспекте Металлургов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, предпринимателю выдали предписание на усиление антиковидных мер в кафе «Четыре Сыра». Но в результате проверки санитарные врачи обнаружили, что устройств для обеззараживания воздуха в заведении так и не появилось, также не было запаса перчаток для персонала, посуду не дезинфицировали, даже средств для этого не закупили.

Постановление суда предприниматель еще может оспорить, оно не вступило в законную силу.