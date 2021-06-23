В Волгограде за ковидные нарушения оштрафовали кафе «Четыре Сыра»

Предпринимателю выписали штраф в 25 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде очередное заведение общепита оштрафовали за нарушение антиковидных мер. На этот раз по итогам рассмотрения в Краснооктябрьском районном суде 25 тысяч рублей заплатит ИП Завьялова Е.В. – владелица кафе «Четыре Сыра», расположенного на проспекте Металлургов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, предпринимателю выдали предписание на усиление антиковидных мер в кафе «Четыре Сыра». Но в результате проверки санитарные врачи обнаружили, что устройств для обеззараживания воздуха в заведении так и не появилось, также не было запаса перчаток для персонала, посуду не дезинфицировали, даже средств для этого не закупили.

Постановление суда предприниматель еще может оспорить, оно не вступило в законную силу.