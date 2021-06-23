Дорожные стройки Волгоградской области инспектирует руководитель Росавтодора

Так сегодня выглядит стройка Обхода пос. Горьковского Фото: Екатерина СИМОХИНА

В среду, 23 июня 2021 года, в Волгоградскую область с рабочим визитом прибыл руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым глава Росавтодора проинспектирует реализацию ключевые дорожно-транспортных проектов региона. Большинство дорожных строек они облетят на вертолете. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, Роман Новиков и Андрей Бочаров оценят капитальный ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС, где работы идут уже третий год, реконструкцию московской трассы Р-22 «Каспий», а также две масштабные стройки - Обход Волгограда и Обход поселка Горьковского.

Строительство Обхода пос. Горьковский. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Также представитель федерального ведомства оценил проекты строительства третьего и четвертого пусковых комплексов моста через Волгу и продолжения строительства Нулевой продольной от улицы Калинина до улицы Иркутской, - рассказали в администрации региона.

Все эти большие дорожные стройки в Волгоградской области финансируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В планах до 2024 года значится реализация еще двухсот дорожных проектов.