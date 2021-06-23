На несанкционированном пляже в Волгограде утонул 14-летний подросток

Трагедия случилась 22 июня около трех дня на несанкционированном пляже в Тракторозаводском районе Волгограда: в реке утонул мальчик 14 лет. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области организовали проверку.

Известно, что погибший вместе с мамой и родным братом отдыхал на пляже неподалеку от улицы Академика Павлова. Женщина оставила детей одних в воде и отошла отдыхать на берегу. Когда вернулась, в реке плавал только младший сын. Он пояснил, что старший нырнул и не вынырнул. Волгоградка искала ребенка среди отдыхающих и, поняв, что случилась беда, вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС достали тело школьника из воды. Реабилитировать его не удалось. Он умер от асфиксии.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.