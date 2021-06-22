В Волгограде официально открыли купальный сезон

Пляжный сезон открыт, но купаться нигде нельзя. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жители Волжского открыли купальный сезон в прошлую пятницу: городские власти почистили дно и благоустроили берег реки Ахтубы для отдыха горожан. В Волгограде об этом даже не мечтают: всегда купальный сезон на Волге открывается гораздо позже. Мэр Волгограда Виталий Лихачев подписал постановление, в котором устанавливает купальный сезон-2021 с 21 июня по 1 сентября. Это не значит, что пора брать купальник и полотенце и бежать на пляж. Пляжей нет, и будут они не скоро.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, с этой даты городские пляжи начинают готовить к открытию. А это значит, что впереди ряд комиссий, обследований, после которых определятся, где можно купаться, а где – только загорать. После этого приступят к благоустройству мест купания и отдыха у воды. Произойдет это не раньше, чем эти места одобрит Роспотребнадзор. Пробы воды и песка на пляжах должны соответствовать всем нормам.

Горожане так долго ждать не могут, и открыли сезон сами, потому что температура в Волгограде уже под сорок, и с каждым днем на улице все жарче. Купаются на свой страх и риск в запрещенных местах.