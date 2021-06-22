В Волгограде сделавших прививку от коронавируса бесплатно пустят в музей

Пункт в музее работает с 15 до 18 часов. Фото6 администрация Волгоградской области.

Уже несколько дней в волгоградском интерактивном музее «Россия. Моя история» прививают от коронавируса. Пункт вакцинации уже стал популярным. В том числе и из-за приятного бонуса. Всем кто сделал прививку, дарят билеты на выставку. Конечно, вакцинируют посетителей не эксурсоводы, а врачи поликлиники №3 Центрального района Волгограда. В мобильных пунктах волгоградцев прививают "Спутником V".

Посетители признаются, что делать прививку в музее приятнее, чем лишний раз идти в поликлинику, где легко можно подхватить какой-нибудь еще вирус.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пункт вакцинации работает ежедневно с 15 до 18 часов.

АДРЕС

Набережная 62-й Армии, 1Б (в пойме реки Царицы).

С собой не забудьте паспорт и полис.