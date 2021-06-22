«Ротор» взял в аренду защитника у «Динамо»

Слепов - молодой игрок, ему 22 года. Фото: ФК "Динамо".

Волгоградский «Ротор» приступил к тренировкам на втором сборе. Уже 10 июля стартует чемпионат ФНЛ, и тренерский штаб продолжает собирать команду. Второй день клуб презентует новичков: в понедельник объявили о переходе в «Ротор» экс-спартаковца Александра Ташаева, 22 июня назвали имя еще одного новичка: в этом сезоне за сине-голубых сыграет защитник «Динамо» Сергей Слепов. Он перешел в клуб на правах аренды, - сообщает пресс-служба волгоградской команды.

Сергей молодой игрок, ему всего 22 года, и в премьер-лиге он начал играть в августе прошлого года. В Динамо он с 2017-го, сначала выступал за дубль. А вообще он из Екатеринбурга, и начинал заниматься футболом в школе «Урала». В те времена он выступал за сборную Урала и получал вызов в юношескую сборную страны.

Рост игрока – 167 см, вес – 58 кг.