Главный врач больницы №4 Волгограда: к нам поступило только три человека с коронавирусом после прививки

Поступает много молодых людей от 30 до 50 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что прививка от коронавируса – на панацея, и она не защищает от коронавируса на 100%, говорят и врачи, и разработчики вакцин. Скорее она призвана облегчить тяжесть заболевания. О том, что вакцинированные пациенты переносят COVID-19 легче, чем те, кто поступил в госпиталь без всяких антител, заявила на брифинге оперштаба главный врач больницы №4 Волгограда Елена Щербинина.

- Мы уже второй год работаем как коронавирусный госпиталь. Отмечаем в последнее время рост поступлений пациентов в тяжелом состоянии. За все это время только три человека поступили к нам после прививки от коронавируса. Могу сказать, что перенесли они болезнь легче тех, кто не вакцинировался, - утверждает врач.

Речь о тех, кто получил оба компонента вакцины. Нередко люди заболевают после первого этапа, когда у них еще не успели сформироваться антитела. Именно поэтому после прививки нужно соблюдать те же меры осторожности, что и до нее.

Главврач "четверки" также рассказала, что к ним в последние дни поступает много молодых людей в возрасте от 30 до 50 лет, большинство из них с сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь). С разной степенью поражения легких, и она очень быстро прогрессирует, всего за пару дней бывает скачок от 10% поражения до 70%.

- Не всегда тяжесть заболевания коррелирует с объемом поражения легких, - отмечает Елена Щербинина.