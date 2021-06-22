Алексей Кидалов будет заниматься цифровым развитием Волгоградской области

В администрации Волгоградской области 22 июня объявили о кадровых перестановках. На пост председателя комитета информационных технологий назначили Алексея Кидалова. Чиновнику не придется далеко перевозить свои вещи: ранее он трудился в этом же комитете, только был заместителем. После ухода с должности своего начальника Сергея Торбина он получил повышение по службе. То есть работа ему знакома – Кидалову предстоит и дальше заниматься цифровым развитием региона, созданием информационных систем для разных бюджетных организаций, совершенствованием интеллектуальной транспортной системы и т.д.

Кандидатуру Кидалова на этот пост накануне согласовали в «Единой России». Чиновнику 42 года, он выпускник Волгоградского политеха. Окончил факультет электроники и вычислительной техники. Работает в органах исполнительной власти с 2009 года, а 2011 вступил в ряды единороссов.