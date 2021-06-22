Студентка из Волгограда перевела онлайн-мошенникам полмиллиона рублей

Порядка полутора миллионов рублей потеряли жители Волгоградской области, поверив онлайн-мошенникам. И пенсионеров среди потерпевших нет: все молодые, образованные люди, которые просто потеряли бдительность. Так, 25-летняя студента из Центрального района Волгограда испугалась звонка от якобы сотрудника банка. Тот заверил жертву, что с ее счета переводят деньги и предложил перечислить порядка полумиллиона рублей на безопасный счет. Девушка поверила, обогатив преступников на немалые деньги.

36-летняя волгоградка вообще оформила кредит на 800 тысяч и отдала их злоумышленникам. Еще один мужчина оплатил билеты на поезд через сайт-дублер и лишился 10 тысяч.

- Помните, что все сведения о ваших счетах являются строго конфиденциальными. При поступлении сомнительных звонков в первую очередь обратитесь в отделение банка, и перепроверьте полученную информацию, - посоветовали волгоградцам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.