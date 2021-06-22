Под Волгоградом двух несовершеннолетних мопедистов сбили лихачи

Восемь аварий, в которых пострадали водители, пассажиры и пешеходы, произошли на трассах Волгоградской области 21 июня. В двух из них участниками ДТП стали несовершеннолетние мопедисты. В обеденное время в Михайловском районе под колесами «Лады Калины» оказался 17-летний водитель мопеда «Орион». Как уже установили инспекторы ГИБДД, виновницей дорожного происшествия стала 45-летняя женщина за рулем легковушки. Она не уступила дорогу.

Вторая авария случилась в Жирновском районе: 14-летнего водителя мопеда «Рэйсер» сбил 37-летний лихач на «Митсубиси». Он совершил ту же ошибку, что и автоледи – нарушил ПДД.

- В результате ДТП несовершеннолетние водители мопедов с травмами доставлены в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.