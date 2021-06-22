Поплыла к берегу и пропала: под Волгоградом в озере ищут тело 17-летней девушки

Следователи организовали проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне, 21 июня, в Михайловке во время купания в озере Ольховое пропала 17-летняя девушка. Об этом ее знакомые сообщили в правоохранительные органы, следком организовал проверку. Скорее всего, несовершеннолетняя утонула.

- Девушка в компании своих друзей отправилась отдыхать на берег озера Ольховое. Во время купания в водоеме она сообщила приятелям, что устала и поплыла в сторону берега. Больше несовершеннолетнюю никто не видел, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На берегу нашли личные вещи пропавшей. Это и натолкнуло на мысль, что она вряд ли выходила из воды и могла куда-то уехать.

В настоящий момент водолазы обследуют дно водоема.