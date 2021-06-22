Металлургия стала самой убыточной отраслью в Волгоградской области

Волгоградстат опубликовал исследование о том, как чувствуют себя разные отрасли Волгоградской области в первом квартале 2021 года. Больше половины, 65%, организаций вышли ан прибыль и заработали 20,2 миллиардов рублей. А оставшиеся 35% потеряли 4 миллиарда.

- Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Волгоградской области составил 16,2 миллиардов рублей прибыли, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Самой убыточной отраслью стала металлургия: именно в этой сфере отмечаются наибольшие убытки. Предприятия, занимающиеся сельским хозяйством, получили хорошую прибыль. Как отмечают специалисты, их рентабельность составил свыше 44%. В этом же списке торговля, производство химии, нефтепродуктов, энергоносителей.