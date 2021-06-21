Завтра была война: на Мамаевом кургане зажгли тысячи свечей

Во время акции все сотрудники соблюдали масочный режим. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

21 июня на Мамаевом кургане сотрудники волгоградской полиции, курсанты и кадеты зажгли тысячи свечей у Озера слез в память обо всех, кто отдал свои жизни во имя мира. «Завтра была война..» - эта акция в Волгограде проходит каждый год накануне Дня памяти и скорби. Каждый год с заходом солнца в этот день тысячи людей приходят на главную высоту России со свечами и цветами. Из-за пандемии количество участников пришлось сократить, но полицейские зажгли свечи не только за себя, но и за своих коллег.

На Мамаевом кургане в этот вечер звучали стихи и песни о войне, и все это сопровождалось световым шоу. Видеопроекция окрасила Родину-мать в красный свет. Цветы к Вечному огню вместе с начальником главка возложил и губернатор Андрей Бочаров.

В этом году помимо девушек-полицейских в форме военных лет в акции впервые приняли участие сотрудники полиции в форме НКВД. А композиции о войне исполнил вокальный коллектива Главка.