В «Ротор» перешел экс-игрок московского «Спартака»

"Спартак" расстался с игроком 4 июня. Фото: официальный сайт московского "Спартака"/ spartak.com

У волгоградского «Ротора», который после трехдневных выходных отправился на вторые сборы в Подмосковье, пополнение. К команде присоединился полузащитник Александр Ташаев. Об этом сообщила пресс-служба волгоградского клуба. В «Ротор» он перешел на правах свободного агента. 4 июня с ним расторг контракт московский «Спартак». В составе красно-белых он играл с 2018 года, а в сезон 2019/2020 он выступал за «Рубин», где находился в аренде. Сейчас Ташаев вернулся к своему прежнему наставнику – именно под руководством Дмитрия Хохлова в составе «Динамо» он провел свой самый удачный сезон.

26-летний Александр Ташаев – воспитанник академии московского «Динамо». В этом клубе он начинал, в составе бело-голубых провел 25 игр. За это время забил один гол. Также Ташаев выступал за молодежную сборную России.

Рост игрока - 179 см.