Жителям четырех районов Волгограда временно отключат свет 22 июня

Без электроэнергии волгоградцам придется провести около 8 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 22 июня, тысячи волгоградцев вновь останутся без электричества и будут сидеть с подтаявшими в 40-градусную жару холодильниками. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», В графике отключений электричества на 22 июня 2021 года значатся отдельные жилые кварталы Ворошиловского, Дзержинского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Самый масштабный локальный блэкаут ожидается в Ворошиловском районе.

В Кировском районе Волгограда 22 июня с 9 до 17 часов без света останутся жители шести улиц по адресам: Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24, переулок Лиговский, 3, 6, 8а, 8-36, 11-43; улица Пожарского, 2-12, 1-11; переулок Краснолиманский, 1а-13, 4-10; улица Краснолиманская, 6-22, 15а-23, улица Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24. В Красноармейском также с 9 до 17 часов обесточат дома на двух улицах: Мачтозаводской, №130, 132, 134, 136 и 40 лет ВЛКСМ, №32, 34.

В Дзержинском районе отключения электроэнергии будут менее продолжительными. К коммунальным страдальцам с 9 до 14 часов 22 июня 2021 присоединятся жители улиц: Качинцев, 45-57, 68г, 68д, 68а, 66а,72а, 72б, 74б, 76б, 78б, 64, 66, 66а, 70, 70а, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, Можайская, 9-23, 23а, 23б, 25б, 25г, 25д, 21, 25, 29-39, 42, Колодезная, 57-40, 40а, 40/2, 40/1, 39/4, 39/3, 39/2, 16/3, 16, 16а, 16/1, 23-37, 37а, Тищенко, 1-9, 6-10, 10/2, 11/4, 11/3, 11/2, 12/1, 12/4, 14/1, 14/3, 14/4, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/3, 17, 22, 24, 14/2, 13/3, 13, 13/4, Смоленская, 1-5, 5/1, 7/1, 7/4, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 4-8, 10/4, 7/3, 7/2, 66а, 26а, Ряжская, 45, 47.

И самым «пострадавшим» в результате отключения света будет частный сектор Ворошиловского района. Там во вторник с 9.00 до 17 часов обесточат дома на улицах по адресам: Автозаводская, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 50, 51а, Ейская, 29-37, 41-49, 42-52, Белоглинская, 100, 100а, 102-116, Пинская, 1, 1а, 4-18. Еще дольше не смогут воспользоваться бытовой техникой и электроприборами жители следующих улиц, где свет отключат с 8.30 до 17.00: Валдайская, 196а, Вяземская, 20-54, 54а, 52а, 26а, 28а, 24а, 19-57, 19а, 25а, 28а, 37а, 39а, 49а, 49, Гродненская, 15а, 15, Ельшанская, 130 (Вечерняя школа №26), 134, 134а, 125-139, 127а, 129а, 135а, 137а, 139/1, Калачевская, 42-54, 54а, 43-57, 53а, Кронштадская, 82-92, 71, Кузнецкая, 105-113, 134, 136, 138а, 138-140, 142а, 144, Ленинградская, 131-137, 133а, 135а, 137а, 134-142, 140а, 144-150, 144а, Радомская, 5-11, 11-21, 15а, 6-10, 23-27, Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32, Чигиринская, 1-17, 6-12, 17-21, 16-20, 35а, 23-29, 31а, 33, 35, 22-30.