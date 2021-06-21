Судьбу самостроя на улице Никитина в Волгограде решат на публичных слушаниях

Покупая квартиры в многоэтажном доме №87 по улице Никитина в Кировском районе Волгограда будущие владельцы и представить не могли, что столкнутся с серьезной проблемой: застройщик самовольно возвел здание на землях для ИЖС и продал их людям вопреки закону. Десятки людей заселились фактически в самострой. На помощь жильцам пришли власти. Администрация поможет в решении проблемы в досудебном порядке.

- Администрацией Волгограда назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении собственникам дома по улице Никитина №87 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Владельцы вместе с муниципалитетом изменят назначение участка в формате диалога.

- В случае положительного заключения по данному вопросу собственники дома получат возможность привести назначение участка в соответствие его фактическому использованию – для размещения объектов блокированной застройки. Это одно из условий, необходимых для сохранения объекта, построенного с нарушением законодательства, - добавили в ведомстве.

Публичные слушания пройдут 8 июля с 16.00 до 18.00 в «Доме культуры «Патриот» (улица имени Курчатова, 18б).

Экспозиция проекта начнется 24 июня и продлится до 7 июля (улица имени Кирова, 106а).

Предложения и замечания касательно проекта волгоградцы смогут отправить по адресу: 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 15 (кабинет 427) и администрацию Кировского района Волгограда по адресу: 400059, Волгоград, ул. им. Кирова, 106а.