ЕГЭ по математике на сто баллов сдали шесть волгоградцев

В Волгоградской области в этом году 39 стобалльников. Фото: Семен ШПАК

В понедельник, 21 июня, волгоградские выпускники узнали результаты ЕГЭ по профильной математике. Этот экзамен принес вчерашним школьникам из Волгограда, Волжского и Суровикино шесть высших оценок по 100 баллов. Всего в регионе по итогам пяти испытаний уже 39 стобалльников. Помимо математики, самыми «плодовитыми» стали обязательный итоговый экзамен по русскому языку – 23 максимальных балла, и литература – 6 высших оценок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, впереди у выпускников остались лишь два экзамена - иностранный язык (устно) и информатика и ИКТ.

Через несколько дней в Волгограде пройдут вручение аттестатов и выпускные балы. Приемная компания в вузах уже стартовала. Напомним, в этом году из-за ковидных ограничений сдавали экзамены по выбору только те выпускники, которые решили продолжить обучение в университетах.