Волгоградский губернатор прошел ревакцинацию от коронавируса

Андрей Бочаров одним из первых в регионе сделал повторную прививку. Фото: АВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров стал одним из первых в регионе, кто сделал повторную прививку от COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, глава региона решился на ревакцинацию, так как после первой прививки от коронавируса прошло уже больше полугода, титр антител пошел на снижение Напомним, несколько десятков добровольцев в Волгоградской области сделали прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» еще в октябре. Массовая вакцинация в регионе стартовала в декабре. Первыми прививки делали медики, учителя и работники социальной сферы. В числе первых был и губернатор.

На сегодня в Волгоградской области уже три вида вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первую прививку сделали уже более 356 тысяч человек, завершили вакцинацию около 287 тысяч волгоградцев. Так как число заболевших растет с каждым днем, а в столицах распространяется более агрессивный индийский штамм коронавируса, Андрей Бочаров поручил ускорить темпы вакцинации. Не исключено, что вслед за другими регионами будет принято решение об обязательной вакцинации работников транспорта, здравоохранения, торговли, образования, культуры, ЖКХ, сферы услуг и общественного питания, госслужащих и сотрудников других учреждений, через которые проходит много людей.