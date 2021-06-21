Под Волгоградом директор элеватора заработал на чужой пшенице 320 млн

47-летний экс-руководитель элеватора из Палласовского района обвиняется в растрате чужого имущества – зерновой продукции стоимостью 320 миллионов рублей. С 2017 по 2019 года директор заключил договор с производителями сельхозтоваров. Он был обязан хранить пшеницу. Однако решил на этом озолотиться.

- Он переводил на счета подконтрольных ему фирм данные о правах на пшеницу. Пшеница продавалась, а полученными деньгами директор элеватора распоряжался по своему усмотрению. Всего таким способом пяти поклажедателям причинен крупный ущерб, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело расследовали региональный ГУ МВД и ФСБ. Вину свою мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, что у обвиняемого арестовали имущество на 70 миллионов рублей.