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Общество21 июня 2021 15:56

Волгоградские ученые будут исследовать Дон на траулере «Виктор Климов»

Научно-исследовательское судно передали волгоградскому филиалу ВНИРО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Виктор Климов» будет плавать по Дону. Фото: АВО

«Виктор Климов» будет плавать по Дону. Фото: АВО

У ученых волгоградского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сегодня особый день. В речпорту Волгограда 21 июня в торжественной обстановке им передали научно-исследовательское судно «Виктор Климов», которое заменит отслужившего почти полвека «Профессора Лапицкого». Траулер позволит работать на борту большему количеству человек, брать в плавание студентов и практикантов, и в целом расширит возможности для исследования Цимлянского водохранилища и акватории Дона.

Как рассказали в обладминистрации, малый рыболовный сейнер-траулер «Виктор Климов» судно тоже не новое. Более двадцати лет корабль отработал на Балтике. Волгоградским ученым его решили передать для решения новых задач нацпроекта «Экология» по изучению состояния и рыбных ресурсов рек Донского бассейна. У этого судна высокотехнологичная система навигации, большая вместимость, также есть возможность обработки рыбы на борту. В экспедициях будут изучать экологию, определять сроки созревания и размножения рыб, а также объемы улова для промысловых компаний.