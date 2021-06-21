Под Волгоградом глава поселения катался на служебной машине в личное время

В скором времени суд Палласовского района Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего главы одного из сельских поселений: бывшего чиновника обвиняют в служебном подлоге. Следователи выяснили, что мужчина в марте 2020 года трудоустроил в качестве водителя служебного автомобиля своего знакомого – директора местного ДК.

- На протяжении года на основании фиктивного трудового договора мужчина утверждал путевые листы и передавал их в бухгалтерию, сотрудники которой производили расчет зарплаты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Директор дома культуры, конечно, не работал, а зарплату по факту получал вообще другой человек, выполнявший поручения главы. Сам же чиновник еще и катался на служебной машине в личное время.

Добавим, что в расследовании уголовного дела также участвовали сотрудники регионального ГУ МВД и ФСБ.