От коронавируса умер 43-летний волгоградец

Каждый день оперштаб сообщает о пятерых умерших от ковида волгоградцах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает убивать молодых. На 21 июня в Волгоградской области зарегистрировали 5 летальных исходов. В основном это люди пожилого возраста, но практически каждый день в сводках появляются люди в расцвете сил. Сегодня это мужчина в возрасте 43 лет. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, 43-летний волгоградец пошел к врачам через четыре дня после появления первых симптомов. Помимо ковида и пневмонии у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой, мочевыделительной, кроветворной систем. Врачи не смогли его спасти, пациент скончался в 15-й больнице.

Также в скорбном списке на сегодня 91-летний мужчина из Волгограда, 70-летняя жительница Киквидзенского района, ее ровесник из Кумылженского и 73-летний мужчина из Урюпинска. У всех были проблемы с сердцем и сосудами. Но основной причиной смерти стали коронавирус и его последствия.