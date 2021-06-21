Устроившую ДТП с тремя погибшими волгоградцами москвичку задержали

От иномарки, в которой ехала семья, почти ничего не осталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Виновницей произошедшей накануне смертельной аварии на московской трассе, в которой погибла целая семья - 31-летняя врач-педиатр из Волжского Марина Александрова, ее 31-летний муж и полугодовалый сын, стала 46-летняя москвичка. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщину уже задержали. Волгоградские следователи продолжают расследование уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Виновнице аварии в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

- В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном управлении регионального СКР.

По данным следствия 20 июня семья Александровых на своем «Форде» направлялась в город Фролово. Вел машину глава семьи, его супруга сидела рядом, двое маленьких детей – в спецкреслах на заднем сидении. На подъезде к райцентру мужчина, уходя от столкновения с совершавшей опасный обгон иномаркой, выехал на обочину. «Форд» занесло и он вылетел на встречку, где попал под грузовик. От легковушки практически ничего не осталось. Мать, отец и полугодовалый ребенок скончались на месте. За жизнь трехлетней дочери погибших сейчас борются врачи реанимации 7-й больницы.