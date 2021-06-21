В Волгограде два человека разбились на каршеринговой иномарке, влетев в дом

Молодые люди врезались в стену жилого дома. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Необычная авария случилась поздно вечером 20 июня в Дзержинском районе Волгограда. Компания молодых людей мчалась по Жилгородку на Hyundai Solaris, который арендовали в каршеринговой компании. Было 23.50, когда они ехали по улице Колпинской. Рядом с 18-й поликлиникой 31-летний водитель машины не справился с управлением и протаранил частный жилой дом по адресу Пирогова, 1.

У жилого здания потрескалась штукатурка, автомобиль пострадал серьезнее. Ему потребуется очень дорогой ремонт. Но пока водителю не до этого. Как сообщили «КП-Волгоград» в полиции, он в больнице вместе со своим пассажиром. Молодые люди получили травмы. В комментариях к видео в соцсетях пострадавшим сочувствуют не по поводу потери здоровья, а из-за того, что стоимость автомобиля теперь придется возместить компании, в которой они арендовали машину.