Ребенок пострадал в столкновении двух внедорожников под Волгоградом

В аварии пострадал трехлетний мальчик. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В понедельник, 21 июня, на трассе Волгоград – Элиста столкнулись два внедорожника Toyota RAV4 и Chery Tiggo. Авария случилась около восьми часов утра на 44 километре федеральной автодороги в Светлоярском районе области. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, один из водителей выезжал на трассу, не убедившись в безопасности маневра. В итоге Chery Tiggo после столкновения буквально завис на «Тойоте». В волгоградскую больницу №7 с места ДТП увезли трехлетнего пассажира одной из иномарок. Ехавший в «Тойоте» мальчик получил травму головы.

- Водитель автомобиля Chery, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.