Избирком официально отказал волгоградцам в проведении областного референдума о времени

Крутить стрелки часов волгоградцы в ближайшее время не будут. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вслед за волгоградцами, которые несколько месяцев бились за право провести второй референдум о времени, об итогах прошедшего 18 июня заседания сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области. Облизбирком принял решение об отказе в проведении областного референдума и аннулировании регистрационного свидетельства инициативной группы.

Напомним, члены инициативной группы собрали более 40 тысяч подписей в поддержку референдума о времени. В ИКВО проверили более 7 тысяч подписей и 17% из них признали недействительными или недостоверными, в основном из-за помарок и исправлений. Отвоевать во время повторной проверки активистам удалось лишь 10 подписей, просмотрев лишь две папки из 15. На остальное не хватило времени.

- По итогам проведенной проверки подписных листов с учетом дополнительного заседания Рабочей группы ИКВО недостоверными и (или) недействительными признаны 17,06% от общего количества подписей, отобранных для проверки, - подтвердили в облизбиркоме.

Сторонники местного времени анализируют допущенные ошибки и продумывают план дальнейших действий. Как рассказали «КП-Волгоград» члены инициативной группы, те, кто участвовал в этой кампании, не смогут повторить ее в течение двух лет. Если же найдутся другие активисты, то они могут обратиться в облизбирком с новой инициативой о проведении референдума о времени хоть завтра.