Волгоградец прописал в своем доме 2,5 тысячи мигрантов

Мигрантам оказывали полный комплекс услуг. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские совместно с региональным УФСБ региона задержали троих человек, которые поставили на поток незаконную миграцию. За три года они оформили регистрацию около 2,5 тысячи иностранцев. Кроме того, мигрантам выдавали корочку о прохождении экзамена на знание русского языка и оформляли патенты, так что они могли свободно перемещаться по всей стране.

По версии оперативников, уроженцы Центральной Азии потоком шли к 57-летней жительнице Дзержинского района, которая ранее уже имела судимость за организацию незаконной миграции. Она отправляла их к знакомому 52-летнему предпринимателю, который оформлял им прописку в своем частном доме. С ними в связке работали 59-летний директор и две сотрудницы фирмы, занимающейся тестированием иностранцев.

Полицейские возбудили уголовное дело и при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах и офисах организаторов незаконной миграции. Изъяли там средства связи, оргтехнику, а также паспорта иностранцев, миграционные и финансовые документы. Расследование продолжается.

- Трое подозреваемых задержаны, двое сотрудниц центра тестирования находятся под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном главке МВД.