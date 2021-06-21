В Тракторозаводском районе Волгограда 23 июня отключат газ

Газа в домах не будет почти сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгограде продолжается сезон подготовки городского коммунального хозяйства к грядущей зиме. Из-за планового ремонта на объектах систем газоснабжения и газораспределения в среду, 23 июня 2021 года, жители Тракторозаводского района Волгограда на 19 часов останутся без газа. В зону отключения попал район не целиком, а лишь три десятка улиц. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», поставка газа в дома Тракторозаводского района будет временно приостановлена 23 июня 2021 с 1.00 до 20.00. Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят не оставлять в это время включенными газовые плиты и водонагреватели.

Отключат газ 23 июня на Тракторном на улицах по адресам: Бехтерева, 2-14, 22,24,39; Мечникова, 1-27,2-26; Путиловская, 5-37,15а, 37а; Бурмакова, 1-5,2-30, 8а,22б,22в, 7-21, 23-29,22г; Привокзальная; 1,44-104, 108а, 108-114,118,120,11а,20а,13а,22а, 15а,24а, 8-26,32-42, 1б,4а,3б,6а,5б,8а,1а, 10а,3а,12а,5а,4а, 7а,16а,9а,18а, 11б,49-67, 71-93,97,24а,2а,116,106,26а,28,36а, 36б,101,26а,16; Дежнева, 8-104, 1 -121, 3а,1а 5а,7а,9а,11а,13а,15а,17а,19а, 111а; Прокофьева; 1-56,1а,3а,5а,7а,9а, 11а,13а,15а,19а,21а, 23а,25а,27а, 29а,31а,33а,35а, 37а,39а,41а,43а, 45а,47а,2,а,4а,6а,8а,10а,12а,14а,22а, 26а,30а,28а,34а,36а, 38а,40а,36б,18а,20а/1,20а/2; Дзержинского, 44-84,57-85, 77а,77б; Сенявина, 1-91, 2-88; Левитана, 5-205,25а, 10-142, 25б, 212-234,108а,151а,205а,223; Чекистов, 7-231, 2а,2б,2г,2-126,132,134,17а, 47а,97,2в, 68б, 213а; Костычева, 1- 204; Валуйская, 1,6,11-55, 61-83, 111,2,4,93-101.

Также голубого топлива не будет на улицах: Дружбы Народов, 2-56,2а, 4а,6а,8а, 10а,12а,14а,16а, 18а,20а,22а, 24а,26а,28а, 30а,32а,34а,36а, 38а,40а,42а, 44а,46а,48а,1-91; 62-й Армии, 1а,5а,7а,15а,17а,19а, 21а,25а,27а,31а, 35а,37а,39а, 1-55,11а,13а,6,12,8; пер. Монтажный, 1-5,2,1а,1б; пер. Чугунолитейный, 2,2а,4,9а,9-13; пер. Шаляпина, 10,12,14; Александрова, 8-36,26а,26б,7а, 39,44,46,49,50-54,54а,

54б,56-82,1-39, 45,47,51-55,59, 63-103, 109-117, 86-108,108а, 112-202, 206, 210, 214, 216, 119-159,163-173; Интернациональная, 5,16,18; Дундича, 8а,10а,12а,14а,16а, 1--29,27/1,27а,27б,27в, 2-94,60а,66в, 100-174,170а,170б, 31-59, 81, 184-204, 218,220, 10,22, 36,60б,60в, 98,134а, 146(2),63, 79,79а,222, 192,61,1, 52,67,152; пер. Антонова, 1-22; пер. Технологический, 1-23,2-22; Сборочная, 6-22,30-36; Таллалихина, 1-17, 23,31-35, 4-16; Березовая, 4-8,12,26,20; Хмельницкого, 50б,50-56,56а,58-86,1,2б, 29,31; пер. Чапурниковский, 2,2а,4; Ермакова, 60/38; Северо-Осетинская, 3,6,8; Кабардино-Балкарская, 1; Березовая, 14; Дундича. 54; 62-й Армии, 18,14,14б, 12в,10,10б,10в, 8б,8в, 2,2а,2б,2в, 2г,16б; Левитана, 223; Платиновая, 1,2.